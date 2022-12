Bambini e bambine degli asili nido di Tolentino hanno festeggiato tutti insieme l’arrivo delle festività sabato in Galleria Europa. Ad aprire la festa l’accensione delle luci dell’albero che era stato posizionato proprio al centro della Galleria e che è stato abbellito con le palline realizzare da bambini e bambine Poi tanta musica e canzoncine da cantare tutti insieme. Non è mancato l’arrivo di Babbo Natale che a nome dell’Amministrazione comunale ha consegnato un piccolo dono a tutti i bimbi e le bimbe.

«Siamo proprio felici che la festa degli asili nido comunali si sia tenuta sotto la centralissima Galleria Europa – ha affermato l’assessora alle Politiche sociali Elena Lucaroni – E’ stata una festa piena di allegria e di colori. Bravissimi i bambini e le bambine che con la loro simpatia e spontaneità ci hanno regalato straordinarie emozioni. Voglio ringraziare tutte le famiglie per aver partecipato e aver apprezzato la nostra scelta di condividere la festa con tutta la Città. Inoltre il mio personale ringraziamento e quello di tutta l’Amministrazione comunale lo rivolgo a tutto il personale degli Asili nido comunali, dell’Ufficio Servizi Sociali e a tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita dell’evento. Un perfetto lavoro di squadra per un pomeriggio pieno dei migliori sentimenti del Natale, condiviso tutti insieme e riscoprendo non solo come luogo di passaggio ma di aggregazione la Galleria Europa».