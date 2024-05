Più di 150 ragazzi e ragazze hanno partecipato alla finale di “Eureka! Funziona!” ieri al teatro Don Bosco di Macerata.

L’evento, promosso dai Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata in collaborazione con Federmeccanica e il Ministero dell’Istruzione, ha visto “salire” sul podio:

per le scuole medie la classe 2B dell’Istituto comprensivo “Lorenzo Lotto” di Monte San Giusto con il progetto “Magic Roulotto”;

per le scuole elementari il primo posto in classifica è andato alla classe 5A dell’istituto “G. Ginobili” di Petriolo con “Il sistema solare”.

«”Eureka! Funziona!” mira a sviluppare – si legge in una nota di Confindustria – la cultura tecnica e scientifica nelle scuole attraverso l’ideazione e la costruzione di un giocattolo tecnologico (quest’anno incentrato sul tema della meccanica), utilizzando un kit fornito da Federmeccanica. Questo approccio integra teoria e pratica, stimolando creatività, lavoro di squadra e capacità imprenditoriali».

Carlo Rotini, delegato del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Macerata, ha dichiarato: «I ragazzi ogni volta ci stupiscono: se riusciamo a trasferire loro i concetti di innovazione e conoscenza, con responsabilità e la giusta dose di curiosità, riusciranno a essere i protagonisti del cambiamento che noi tutti auspichiamo. Il successo dell’iniziativa ci spinge a continuare coinvolgendo sempre più studenti».



Molto caloroso è stato l’augurio di Carmina Laura Giovanna Pinto, delegata dell’Ufficio scolastico regionale, che ha salutato e incoraggiato i giovani partecipanti a fare tesoro di questa esperienza di learning by doing.

Teresa Lapucci, del team di ricerca avanzata della Clementoni, ha illustrato le analogie tra le fasi del progetto scolastico e quelle del suo team nel lancio di un giocattolo vero.

Grazie alla conduzione di Francesco Facciolli, l’evento è stato molto partecipato dai ragazzi e dalle ragazze, che con entusiasmo hanno seguito attentamente ogni fase della giornata.

L’evento si è concluso con il plauso di tutto il corpo insegnante, dato il carattere multidisciplinare dell’iniziativa.

Oltre alle due scuole vincitrici hanno partecipato: