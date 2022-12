È il corto “Ser Ciappelletto”, dell’ IIS “E.Mattei” di Recanati, il vincitore del primo premio del “Sottodiciotto Film Festival” di Torino, categoria scuole secondarie di II grado. Il festival è alla sua XXIII edizione ed è il più prestigioso festival italiano di produzioni audiovisive realizzate in ambito scolastico.

Il film, tratto da una novella del Decameron di Boccaccio, è il prodotto del progetto Pon ” Il piacere della scrittura” condotto dal professor Aleandro Tubaldi, durante il quale gli alunni e le alunne delle classi terze sono stati coinvolti nelle diverse fasi di produzione cinematografica, dalla stesura della sceneggiatura, alle riprese, al montaggio finale.

Il progetto è stato realizzato con il tutoraggio della professoressa Colomba Di Pasquale e con la collaborazione della casa di produzione “Cosenude Media Projects” di Recanati. Il film era in gara con altre 33 produzioni provenienti da scuole di tutta Italia e la premiazione è avvenuta lo scorso venerdì presso il cinema Ambrosio di Torino. Tutti gli studenti e le studentesse coinvolti sono partiti per partecipare alla cerimonia. All’annuncio del vincitore la sorpresa e l’emozione sono state grandi e incontenibili.

Le motivazioni della vittoria sono state le seguenti: “Per l’originalità e l’adattamento contemporaneo al testo di Boccaccio di cui conserva l’umorismo accompagnandoci nella serietà del messaggio con un linguaggio proprio del nostro tempo. Si evidenzia l’ottimo lavoro di gruppo in fase di scrittura e di realizzazione; si nota inoltre una buona conoscenza del cinema e dei suoi meccanismi e una cura particolare negli allestimenti, nella messa in scena e nella grafica utilizzata“.

Tutti i ragazzi e le ragazze sono saliti sul palco a ritirare il premio (attrezzature tecniche per riprese video) e per esprimere al pubblico in sala la propria soddisfazione e gratitudine per il traguardo raggiunto. La conclusione perfetta di una meravigliosa avventura. Il film sarà presto disponibile online per la visione.