Natale da campioni

per tre talenti della Lube,

CIVITANOVA – Lo schiacciatore Gianluca Cremoni, il suo compagno di reparto Andrea Giani e il centrale Nicola Zara prenderanno parte al collegiale della selezione azzurra di categoria in programma a partire da oggi a Darfo Boario Terme, in provincia di Brescia, fino al 23 dicembre