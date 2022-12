Alice Buccolini del 5L e Matteo Vitali del 5M del liceo scientifico “G.Galilei” di Macerata- opzione Scienze applicate hanno partecipato all’Iis Mattei di Recanati, l’evento conclusivo del progetto Trainee for industry 4.0. Il progetto, a cui la nostra scuola partecipa da anni, dà la possibilità agli studenti e alle studentesse delle classi quarte e quinte delle sezioni di Scienze applicate di vincere, a seguito di una selezione in base alla media dei voti, ad un test di lingua inglese e ad un colloquio motivazionale, una borsa di studio che permette loro di svolgere gratuitamente un’esperienza lavorativa in una nazione della comunità europea della durata di 4 settimane.

Alice e Matteo hanno trascorso il mese di luglio a Breslavia, in Polonia, alloggiati in un appartamento insieme ad altri studenti italiani: Alice ha effettuato il suo tirocinio in una mediateca nel centro di Bratislava che promuove l’informatizzazione attraverso coinvolgenti attività, Matteo è stato impegnato in una ditta che produce componenti elettrici di ultima generazione.

Oltre ad aver potenziato la competenza della lingua inglese, si sono messi alla prova in esperienze lavorative totalmente nuove per loro e hanno dovuto organizzare la loro giornata autonomamente, conquistando indipendenza e maturità.

Hanno potuto anche conoscere una realtà culturale a loro sconosciuta; particolarmente significative in questo senso sono state le visite ai campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau e a Cracovia.

I complimenti della dirigente scolastica Roberta Ciampechini agli allievi e ai docenti che promuovono progetti di valenza internazionale.