Per un giorno hanno abbandonato il campo da calcio, si sono vestiti da Babbo Natale e hanno portato doni a scuola e nella casa di riposo. Un bel “goal” quello del Gagliole Fc Asd C5 che milita nel campionato regionale di C2 di calcio a 5.

I giocatori del Gagliole, accompagnati da vari dirigenti, dal presidente Mauro Riccioni e dal Sindaco Botticelli, si sono vestiti da Babbi Natale e si sono recati nella scuola primaria di Gagliole donando ai giovani di Gagliole un momento di gioco, ovviamente in compagnia del pallone, e di dolcezza attraverso dei dolciumi Natalizi che sono stati donati agli alunni e alle alunne. Dopo aver visitato la scuola la squadra, sempre di rosso vestita con barbe bianche, si è recata nella Casa di Riposo Chierichetti, dove ha fatto visita ai tanti suoi ospiti e ai dipendenti della struttura che hanno accolto con calore i giocatori e i dirigenti sempre accompagnati dal sindaco.

È stata un occasione per festeggiare giovanissimi e anziani e soprattutto per dimostrare la vicinanza che questa squadra ha e vuole avere con il proprio territorio.