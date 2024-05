Grande soddisfazione per l’ottimo risultato raggiunto dalle alunne e dagli alunni delle classi 3C e 1A della scuola secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata che, divisi in due band, si sono classificati al secondo e terzo posto all’11° edizione del Concorso Musicale Nazionale “Giovani in crescendo 2024”. Il concorso è promosso dal Ministero dell’Istruzione ed è indetto dall’Orchestra sinfonica “G. Rossini” di Pesaro, città della Musica Unesco e Capitale italiana della cultura 2024.

Le audizioni si sono svolte nei giorni scorsi nel magnifico scenario del teatro “G. Rossini” di Pesaro, sede del Rof.

L’istituto “Dante Alighieri” è risultato doppiamente vincente, unico caso in cui una scuola abbia ricevuto due premi nella sezione “scuola Media- Gruppi”. La scuola ha partecipato con due band: “Rifboom”, che ha eseguito “Beat it” di M. Jackson e “Mc2” che ha proposto “Livin’ on a prayer” di Bon Jovi. I gruppi musicali, entrambi preparati dalla professoressa M. Roberta Calafati, erano cosi composti: Leone Gelsomini (basso elettrico); Sebastian Katsanos (chitarra elettrica); Giorgia Nardi (basso elettrico); M. Vittoria Onofri (tastiera elettronica); M. Elena Porfiri ( voce); Maria Raparo (voce); Simone Referza (chitarra elettrica); Nicole Stacchio (voce); Diego Valeriani (batteria).

A ritirare il premio sul palco del teatro Rossini, la professoressa M. Roberta Calafati, docente di musica e referente del progetto.

«Orgogliosa del successo ottenuto – si legge in una nota dell’istituto – la scuola “Dante Alighieri” si congratula con tutte le ragazze ed i ragazzi che si sono confrontati con altri giovani musicisti provenienti da tutta Italia e che si sono esibiti di fronte ad una giuria di prestigio, nella splendida cornice del teatro pesarese, dando prova di sicurezza e spirito di squadra e dimostrando che talento, impegno e passione portano a grandi risultati. Complimenti alla collega M. Roberta Calafati che si è spesa con tanta energia e dedizione, motivando i giovani talenti e guidandoli verso questo successo».