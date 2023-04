Un tour sulle orme di Dante Alighieri. E’ quello che ha coinvolto nei giorni scorsi tutte le classi terze del Liceo Scientifico “Galileo Galilei” di Macerata che hanno visitato Il Casentino e Firenze. Guidati da Riccardo Starnotti, operatore turistico, scrittore e profondo conoscitore del Sommo Poeta, gli alunni e le alunne si sono soffermati ad ammirare il castello di Romena dove Maestro Adamo, collocato da Dante nella bolgia dei falsari (Canto XXX dell’Inferno) coniava su incarico dei Conti Guidi i fiorini falsi.

Dopo una sosta alle bellissima pieve romanica di Romena studenti e studentesse hanno visitato il castello di Poppi, ascoltando la ricostruzione della battaglia di Campaldino avvenuta tra i guelfi fiorentini e i ghibellini aretini nel 1289, cui partecipò il giovane Dante.

Particolarmente suggestiva è stata la passeggiata lungo l’Arno dove i ragazzi e le ragazze del liceo hanno ripercorso il tragitto compiuto, secondo la Commedia, da Bonconte da Montefeltro. Nel canto V del Purgatorio si dice infatti come Bonconte, generale dell’esercito aretino, dopo essere stato ferito a morte, sia fuggito dal campo di battaglia e, pentendosi all’ultimo momento dei propri peccati, sia morto nel punto in cui il torrente Archiano si getta nell’Arno. La sua anima viene presa dall’angelo provocando le ire del demonio il quale per vendetta suscita, in seguito, una pioggia torrenziale che travolgerà il cadavere di Bonconte, effettivamente mai più ritrovato.

A Firenze, dopo una visita alla Chiesa di Santa Croce, gli alunni e le alunne hanno visitato Piazza della Signoria, il Duomo, il Battistero e il quartiere in cui è vissuto Dante. Un tour preparato con cura dai docenti di lettere del “Galilei”, che ha riscosso grande interesse e partecipazione.