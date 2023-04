L’Academy Volley Lube festeggia il tris di titoli territoriali. Dopo aver vinto il torneo provinciale nei giorni scorsi con la sua formazione Under 17, la Cucine Lube Civitanova è salita sul gradino più alto del podio anche con i giovani talenti della squadra Under 19, grazie al doppio 3-0 inflitto nelle gare della Finale alla Videx Santoni. Un dominio certificato dai parziali dei match, con i biancorossi capaci di espugnare il Pala Fonte San Pietro 25 a 10, 25 a 20 e 25 a 13, per poi ripetersi all’Eurosuole Forum per 25-9, 25-15 e 25-15.

Lunedì la formazione di punta U15 della Cucine Lube Civitanova ha suggellato un cammino fantastico nel Campionato Provinciale di categoria imponendosi nell’ultimo turno su Banca Macerata per 3-0 tra le mura amiche della Palestra Almirante. Un successo valso l’en plein di 12 vittorie piene in altrettante partite disputate per un titolo mai in dubbio. Chiusura in grande stile anche per l’altra formazione biancorossa nel girone, capace di espugnare con il massimo scarto la Palestra Lucatelli di Tolentino nel confronto con l’Omisoft-Krea Futura Tolentino A.s.d. Affermazione che ha consolidato il terzo posto in un podio con due gruppi di Lubini.

Giampiero Freddi (responsabile Academy Volley Lube): «Sono contento che i ragazzi abbiano interpretato al meglio la prima fase, ma per loro queste vittorie devono essere solo un antipasto perché con il talento, il rispetto e la dedizione possono fare strada, ma per vincere serve una grande fame».