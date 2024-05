Il liceo artistico “Cantalamessa” rientra con soddisfazione dal Festival nazionale del teatro scolastico “Elisabetta Turroni” al teatro Bonci di Cesena dopo aver ricevuto e ritirato la menzione speciale per lo spettacolo “Odisseo-quell’uom di multiforme ingegno”, ritenuto dalla giuria, che ha sottolineato il valore di progetto inclusivo, un prodotto di ottima qualità.

La menzione speciale è la seguente: “Per il teatro antico, dalla cui letteratura sono tratti personaggi (Odisseo, Telemaco, Penelope) atmosfere ed anche luoghi di rappresentazione, poi reinterpretati attraverso traduzioni, rilettura, scenografie, costumi, maschere e immagini delle contemporaneità, secondo percorsi interamente realizzati dai laboratori e dai corsi del liceo artistico”.

La rappresentazione teatrale andata in scena la scorsa estate nella stagione dell’anfiteatro romano di Urbisaglia e successivamente al teatro Velluti di Corridonia, porta la firma della regista Fabiana Vivani. Un progetto d’istituto che ha coinvolto tutti gli indirizzi e che ha visto anche la proficua collaborazione dell’insegnante di canto Veronica Morelli che ha curato il coro delle sirene. «Molto interessante è stato incontrare e conoscere altre realtà scolastiche nazionali e confrontarsi sui numerosi e differenti temi approfonditi» queste le riflessioni delle insegnanti referenti del progetto Roserita Calistri e Lucia Indellicati. – «Emozionante è stato scoprire la storia del più longevo e importante festival nazionale del teatro scolastico in memoria della giovane artista Elisabetta Turroni».