Le atlete della Dante Alighieri di Macerata, categoria cadette, rappresenteranno le Marche ai campionati nazionali studenteschi di atletica su pista a Pescara.

Al Campo Italico Conti di Ancona si è svolta la fase regionale per gli Istituti di I e II grado. Circa 600 alunne ed alunni provenienti da tutta la regione si sono cimentati nelle varie specialità. Per la categoria cadette, le atlete rappresentanti della secondaria di I grado “Dante Alighieri” di Macerata si sono confrontate con altre 7 squadre (due per ogni provincia), classificandosi al termine delle varie competizioni al 1° posto, con il punteggio di 20 punti, e meritando così la qualificazione alla fase nazionale che si svolgerà a Pescara, allo Stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, dal 27 al 31 maggio.

Queste le campionesse della “Dante Alighieri” e le specialità nelle quali si sono distinte: Maria Raparo 80 metri; Gloria Mendola 80 metri ostacolo; Giulia Tomassoni 1000 metri; Chiara Zuzulu getto del peso; Giulia Framarini vortex; Nicole Carassai salto in lungo; Uka Dea salto in alto. Nella staffetta le atlete si sono classificate al 2° posto.

Un applauso particolare al vice-campione regionale, Matteo Sdrubolini, che ha gareggiato da individualista ed è arrivato secondo.

«E’ stata un’esperienza bellissima – così dicono le vincitrici – e non solo perché abbiamo vinto, ma anche perché nelle competizioni sportive si vive sempre un clima molto positivo di energia ed adrenalina. Inoltre si conoscono tanti altri ragazzi e ragazze e con alcuni si diventa anche amici. Certo è stata un’impresa gigante: abbiamo superato tutte le squadre delle Marche della nostra categoria. A Pescara sarà ancora più emozionante perché ci confronteremo con atlete ed atleti provenienti da tutta Italia e sicuramente con alcuni stringeremo un bel rapporto. Dovremo impegnarci moltissimo perché sappiamo che saranno competizioni difficili e noi vogliamo che la nostra regione faccia una bella figura (e anche noi). Inoltre staremo 5 giorni sempre insieme e tra una gara e l’altra potremo fare qualche giretto per la bella città abruzzese. Per questo noi siamo contentissimi di questa opportunità che ci viene offerta».

«Siamo molto soddisfatti – dice Giulia – perché ogni componente della nostra squadra ha dato il massimo nella propria specialità e poi ancor di più nella staffetta a squadre».

«Tutti i professori, e più di tutti le nostre professoresse di educazione fisica, sono stati molto contenti ed orgogliosi perché questa è una bella vittoria per tutta la scuola “Dante Alighieri” ed è con grande onore che rappresenteremo le Marche nella fase nazionale – aggiunge Gloria – Lo sport è molto importante per una crescita sana ed una buona formazione educativa ed è per questo che nella nostra scuola sono tante le attività sportive che vengono promosse. Noi studenti e studentesse abbiamo la possibilità di esercitarci sia negli sport tradizionali che in quelli meno conosciuti; ci piace partecipare ai tornei e alle gare soprattutto quando gareggiamo per la squadra perché ci sentiamo unite, facciamo gruppo e se vinciamo è una vittoria di tutte e se perdiamo, perdiamo insieme» così conclude Maria.