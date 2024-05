Successo per la scuola secondaria di primo grado “Patrizi” di Recanati alle fasi regionali di atletica leggera. Mercoledì 8 maggio, sul campo “Conti” di Ancona, si è tenuta una giornata memorabile per la “Patrizi”. La squadra, guidata dal professor Alessandro Canesin, composta da sette ragazzi, ha brillantemente conquistato il primo posto nelle fasi regionali di atletica leggera, dimostrando un eccezionale impegno e talento. Dopo aver già ottenuto un meritato secondo posto alle fasi provinciali a Civitanova., la squadra della “Patrizi” ha superato ogni aspettativa, raggiungendo il gradino più alto del podio con determinazione e abilità. Il podio regionale ha visto la Scuola “Patrizi” primeggiare, seguita dall’Istituto comprensivo “Ricci” di Polverigi al secondo posto e dall’Istituto comprensivo “Rodari-Marconi” di Porto Sant’Elpidio al terzo posto. Il successo della squadra è stato possibile grazie al talento e alla passione dei suoi membri, ognuno dei quali ha dato il proprio contributo in una disciplina specifica:

Filippo Lorenzetti (3A) – 1000 metri

Edoardo Micheloni (3F) – 80 metri

Marco Sorgoni (3B) – Salto in alto

Federico Troscè (3C) – Salto in lungo

Marco Lioniello (3D) – Ostacoli

Davide Patarca (3D) – Lancio del Peso

Filippo Gentili(3E) – Lancio del vortex

Inoltre, la squadra ha ottenuto un risultato straordinario nella Staffetta 4×100, con i membri Gentili, Sorgoni, Lioniello e Micheloni che hanno dato il massimo per raggiungere l’obiettivo comune.

«La scuola “Patrizi” – si legge in una nota – è orgogliosa del successo ottenuto dai suoi studenti e desidera ringraziare e congratularsi con loro per l’impegno, la passione e lo spirito di squadra. Questo risultato è un orgoglio per tutta la comunità scolastica, che continuerà a sostenere e incoraggiare i propri studenti in ogni loro impresa futura. Inoltre, con entusiasmo, la squadra della scuola “Patrizi” si prepara per la fase nazionale, che si svolgerà allo Stadio Adriatico di Pescara dal 27 al 31 maggio. Tutta la scuola è fiduciosa che i nostri alunni atleti porteranno avanti il nome della nostra città con la stessa passione e determinazione che li ha contraddistinti nelle fasi regionali».