Danila Leonori, docente dell’Istituto di Istruzione Superiore di Recanati Enrico Mattei, ha partecipato alla scuola estiva per insegnanti Masterclass for Steam. 22 docenti provenienti dalle scuole secondarie di primo e secondo grado di tutta Italia, selezionati tra 175 candidati, hanno lavorato su intelligenza artificiale e rapporto uomo macchina, il gioco e la gamification, narrazione e linguaggi, co-progettazione e progettazione empatica di esperienze, sostenibilità e open schooling, inclusione e personalizzazione, dati e visualizzazione. Il percorso, promosso da Fondazione Golinelli e Confindustria Emilia Area Centro, si è svolto tra lezioni ispirazionali, workshop tecnologici e laboratori condotti con un approccio esperienziale e coinvolgente.

Leonori quest’anno ha anche vestito i panni della formatrice e ricorda: «Ero tra i partecipanti dell’edizione 2021 e, al termine dell’esperienza ho portato quanto appreso nelle mie classi. Ho chiesto agli studenti di creare una serra Innovativa e presentarla come se fossi una potenziale acquirente. Per farlo hanno lavorato su diverse materie senza che tra di esse ci fosse mai una reale separazione. Trovo importante questo aspetto di transdisciplinarietà nell’approccio Steam. Quando ne parlo, come ho fatto in questa edizione nella veste di formatrice, faccio sempre l’esempio di Leonardo da Vinci. Lo conosciamo come pittore, scultore, inventore, uomo di scienza ma era un’unica persona e non andrebbe diviso in compartimenti stagni all’interno delle discipline».