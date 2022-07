Il maceratese Michele Piatanesi, studente neo diplomato del liceo artistico Cantalamessa di Macerata, ha vinto Moda from School, il contest nazionale all’insegna della creatività e della ricerca di giovani talentuosi stilisti, i futuri volti del mondo fashion. L’evento-concorso ha visto 24 aspiranti stilisti provenienti dalle maggiori Scuole e Accademie di Moda italiane, sfidarsi presentando le loro creazioni sul palco di Civitanova.

Si sono classificati secondi, a pari merito, Cheyenne Mazzanti e Lorenzo Mariotti. Francesca Orlandi, presidente dell’Azienda Speciale Linea, ha premiato la prima, mentre Manola Gironacci, imprenditrice civitanovese, ha coronato il secondo. Federica Scarfò ha infine vinto il Premio della Critica. A premiarla Franco Elisei, presidente dell’Ordine dei Giornalisti delle Marche.

La creatività è il valore base del contest Moda from School. Questo contest mira a individuare giovani stilisti di talento.

Il contest si è svolto in due serate: nella prima, domenica 24 luglio, modelle e modelli professionisti hanno

sfilato con abiti realizzati da 24 aspiranti stilisti. Dunque, lunedì 25 luglio, i finalisti selezionati nella prima serata hanno organizzato la sfilata di diversi outfit Made in Marche. Le sfilate sono state presentate da Laura Freddi, showgirl e conduttrice televisiva e Lorenzo Mazzieri,

primi tre studenti classificati hanno vinto uno stage presso la Lardini SPA, una delle più grandi aziende marchigiane del settore moda. Il primo classificato inoltre riceverà una borsa di studio dal valore di 3000 euro in software Cad/Cam. Moda from School, iniziativa organizzata dalla Regione Marche, dalla Camera di Commercio delle Marche ,

da Linea – Azienda Speciale Camera di Commercio delle Marche Moda e Calzature e dal Comune di Civitanova , punta a far scoprire le idee creative dei nuovi talenti, chiamati a sostenere le imprese di moda nel loro territorio.

Gli abiti realizzati dagli studenti sono stati valutati da due giurie: una costituita da Doriana Marini (presidente nazionale Cna filiera moda), Francesca Bracalenti (presidente regionale sartoria Confartigianato Imprese Marche) e Marino Fabiani (responsabile moda per Confindustria Fermo), nonché da un rappresentante

dell’Unione Stilisti Marche; l’altra (delegata al Premio della Critica) composta da Franco Elisei (presidente dell’Ordine dei Giornalisti) e dal suo collega Stefano Fabrizi.