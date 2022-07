di Christian Trevisti

Michele Piatanesi, ex studente (da poco diplomatosi) del liceo artistico Cantalamessa di Macerata, è tra gli otto finalisti del contest nazionale Moda from School. Questo contest, riservato agli studenti e alle studentesse di Scuole e Accademie di Moda italiane, ha visto la partecipazione di 16 istituti, di cui otto marchigiani.

Il contest è stato organizzato dalla Camera di Commercio delle Marche e dalla Regione Marche. Condotto da Laura Freddi, l’evento è iniziato ieri sera alle 21.15 e continuerà oggi, allo stesso orario. L’evento-concorso Moda from School si svolge sul palco di Varco sul Mare (Piazza XX Settembre, Civitanova). Ieri sera una giuria di stilisti professionisti ha valutato l’operato di 24 aspiranti fashion designer, che si sono audacemente sfidati a colpi di taglio e cucito. Questa sera la finale che decreterà i vincitori.

I finalisti del contest sono stati selezionati dopo una sfilata. In essa modelli e modelle hanno indossato capi d’abbigliamento realizzati dagli stessi ragazzi e ragazze in gara. Nella finale, che avrà luogo stasera, si alterneranno le sfilate di numerosi outfit Made in Marche.