Le classi quinte ginnasio del liceo classico “G. Leopardi” di Macerata hanno partecipato ieri al Polo Tucci dell’Università di Macerata, ad un incontro con il professor Richard Hodges, presidente emerito dell’American University of Rome e docente di archeologia dell’University of East Anglia.

Il professore, mettendo in evidenza il contributo delle fonti archeologiche per decifrare il passato, ha proposto agli studenti una riflessione sulla fine dell’impero romano e sugli assetti politici alle radici della moderna Europa nell’Alto Medioevo in una conferenza dal titolo “Ripensando Maometto e Carlo Magno e l’origine dell’Europa”.La conferenza, introdotta dagli interventi del professor Roberto Mancini, direttore del Dipartimento di studi umanistici dell’Università di Macerata, della professoressa Simona Antolini, docente di Storia romana, e dell’archeologo professor Yuri Marano, è frutto della collaborazione sempre intensa e proficua fra l’Università di Macerata e il liceo Leopardi.