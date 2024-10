“Cosa desideri per la tua città” è il quesito che accompagna l’attività del Consiglio dei bambini e delle bambine di Macerata fin dalla nascita. Tra le risposte più “gettonate” ci sono state quelle relative alle richieste di nuovi spazi per giocare, più tempo libero, più cura dei loro ambienti di vita e la volontà di incontrare i Comitati mensa. Le proposte del Consiglio saranno presentate alla città in occasione di un appuntamento dedicato previsto per il 20 novembre, anniversario della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

E’ quanto emerso dal primo incontro dell’assise che si è svolto ieri, all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. Sono 38 i membri della nuova assise, estratti a sorte tra gli studenti degli istituti cittadini, tra riconferme dell’anno passato e nuovi ingressi.

I bambini e le bambine, tutti frequentanti le quarte e quinte elementari, si incontreranno mensilmente alla Mozzi Borgetti per parlare e confrontarsi in merito alle rispettive idee e proposte per la città mentre è stato fissato per lunedì 16 dicembre il primo incontro con il Consiglio comunale.

«È emozionante e fa ben sperare per il nostro futuro l’entusiasmo che ogni volta i bambini e le bambine dimostrano durante gli incontri del Consiglio ed è ben percettibile dalle loro proposte e idee quanto sentano appieno questo ruolo – ha commentato l’assessora all’Istruzione Katiuscia Cassetta -. Quattro anni fa, in campagna elettorale, avevamo riservato spazio e tempo al loro ascolto inserendo nel programma l’espresso impegno di dedicare energie e risorse ai cittadini di domani che hanno il diritto, soprattutto “oggi”, di vivere la città ed esprimere il loro pensiero, libero e costruttivo. Il lavoro da fare non è ancora finito e l’amministrazione Parcaroli ribadisce l’impegno costante e la sentita attenzione nel realizzare ciò che propongono».