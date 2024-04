Il podcast “I maghi della genetica del grano” realizzato dagli studenti e dalle studentesse della 3B dell’istituto comprensivo Giacomo Leopardi di Sarnano è stato premiato venerdì all’Università di Camerino dove si è tenuta la cerimonia conclusiva della settima edizione del concorso “Sulle vie della parità nelle Marche” organizzata dall’Osservatorio di Genere di Macerata e Toponomastica femminile, a cui ha partecipato una rappresentanza dell’Usr Marche nella persona di Alessandra Di Emidio.

Con grande emozione ed entusiasmo, ragazzi e ragazze di Sarnano, accompagnati dai loro docenti Rocchetti e Baleani, hanno presentato il podcast dedicato a Carlotta Parisani, coniuge del noto agronomo Nazareno Strampelli, ricercatrice marchigiana e pioniera della genetica vegetale.

Il loro lavoro si è aggiudicato il primo premio per la categoria donne in Stem con la seguente motivazione “per aver portato alla luce il lavoro di donne, che hanno contribuito fattivamente al progresso scientifico, per aver svolto in piena autonomia il tutto utilizzando tecnologie e linguaggi comunicativi originali e personali con la consapevolezza che ricerca e progresso scientifico vengano portati avanti sul proprio territorio e del ruolo, spesso marginalizzato, delle donne nel progresso scientifico”.

Il direttore del polo museale dell’Università di Camerino, Alessandro Blasetti, ha consegnato alla dirigente scolastica Simona Sargolini e agli studenti un’ opera d’arte realizzata da Daniela Scriboni dedicata a tutti i premi Nobel femminili mancati.

In quanto vincitori della sezione Stem quella stessa mattina hanno partecipato ad una visita guidata all’orto botanico.