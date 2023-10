Un nuovo grande successo per Rebecca di Pietro, cantante 14enne di Macerata. Si è aggiudicata nei giorni scorsi l’ambizioso primo premio alla finale del “Rumore Bim festival” che si è svolta a Igea Marina. Il contest nazionale, alla sua seconda edizione, è dedicato a Raffaella Carrà e ha visto la partecipazione di circa 5mila cantanti con oltre 100 tappe di selezioni e semifinali in tutta Italia.

Questo è solo l’ultimo premio, in ordine di tempo, per Rebecca, studentessa del liceo classico “Leopardi” di Macerata, che si è aggiudicata a fine settembre un importante concorso nazionale in Abruzzo.

Rebecca è appassionata di musica ed è stata incoraggiata anche in famiglia. In casa ha una sala attrezzata, la “sala della musica”.