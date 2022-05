Rebecca Di Pietro, tredicenne di Macerata, ha conquistato la finalissima di Musica Gallery, il concorso per cantanti che si è svolto domenica a Casamassima, in provincia di Bari. Per la finalissima di domenica 22 maggio, Rebecca, unica maceratese e marchigiana in gara, ha bisogno del sostegno di tutti visto che decisivo sarà il televoto. Per questo il papà Massimo che l’ha incoraggiata nella formazione come cantante lancia un appello ai maceratesi.

Rebecca è una studentessa del’istituto “San Giuseppe” di Macerata, dove vive da 7 anni con la famiglia. Il papà ha sempre amato la sua musica e le ha trasmesso la sua passione. Rebecca, oltre a studiare canto, come suo fratello maggiore, suona anche il pianoforte.

Nella semifinale ha ottenuto ottimi voti e soprattutto è stata scelta dal presidente di giuria rapper e produttore discografico Dargen D’Amico ed ha ricevuto numerosissimi apprezzamenti e complimenti.

Alla finale di domenica il presidente di giuria sarà il maestro Beppe Vessicchio. Tra i tanti premi in palio c’è uno stage con il maestro Mogol.

