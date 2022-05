Studenti e studentesse del liceo scientifico “Galilei” di Macerata si preparano per la stagione dello Sferisterio con il progetto Tutti all’opera, curato dalla professoressa Serenella Pagnanini.

Organizzato in collaborazione con l’associazione Amici dello Sferisterio, esso ha proposto tre incontri preparatori per gli studenti e le studentesse che a luglio ed agosto parteciperanno ad una delle anteprime delle opere in cartellone per la stagione operistica dello Sferisterio di Macerata.

Gli allievi e le allieve potranno così avvicinarsi al melodramma ed hanno assistito già a due appuntamenti, il primo dedicato a Rossini ed al Barbiere di Siviglia, con l’esperta Roberta Pedrotti, mentre il secondo, intitolato “Qualcosa di nuovo, anzi d’antico. Musica, spettacolo e cultura in Italia fra Otto e Novecento”, ha visto la partecipazione del professor Piero Mioli.

Martedì l’incontro con il direttore artistico di Macerata Opera Festival, Paolo Pinamonti, che ha onorato lo scientifico “G. Galilei” della sua presenza.

Le anteprime degli spettacoli si svolgeranno nelle seguenti date: – Tosca , 20 luglio – Pagliacci, 3 agosto – Il barbiere di Siviglia, 10 agosto.