Buona giornata nonni e nonne. i nostri lettori e lettrici hanno intervistato, in occasione della loro festa i nonni e le nonne. Le domande, preparate dalla redazione di Cronache Maceratesi Junior, hanno dato l’occasione per conoscere meglio questi angeli custodi in carne ed ossa sempre presenti nelle nostre giornate o lontani ma comunque sempre vicini o ancora che non sono più tra noi ma hanno lasciato il segno e una scia d’amore. Ecco le prime interviste fatte dai partecipanti al contest. per scoprire come partecipare cliccare qui

Diego e Virea di Tolentino hanno intervistato dal vivo Gabriella Voltolini e Pietro Belloni e hanno immaginato le risposte che avrebbe dato nonno Luigi Domizi se fosse stato ancora vivo.

Le interviste di Chiara e Maurizio Scaficchia a Franco Foglia e Franca Froccani

Le interviste di Marco Gesuelli a Luciana Cartuccia e Aldo Battellini