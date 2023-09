Sono un po’ angeli custodi, un po’ baby sitter, un po’ servizio taxi, un po’ psicologi e tanto tanto altro. Di certo i nonni e le nonne sono, per chi ha la fortuna di averli, delle figure di riferimento sempre pronte a capirci, ad ascoltare i nostri infiniti racconti, ad abbracciarci e consolarci e a gioire con noi.

Lunedì 2 ottobre è la loro giornata. E’ stata riconosciuta ufficialmente in Italia nel 2005 e coincide con la giornata in cui la religione cristiana celebra appunto gli angeli custodi.

Questa giornata può essere l’occasione per conoscere meglio i nostri nonni e le nostre nonne, può essere un momento in cui ci dedichiamo a loro e ascoltiamo a “orecchie spiegate” cosa hanno da raccontarci.

Per questo ti proponiamo una intervista da fare loro. Le domande sono state preparate con cura e attenzione dai giornalisti e dalle giornaliste di Cronache Maceratesi Junior.

Le risposte sono tutte da scrivere insieme ai vostri nonni e alle vostre nonne. Se vuoi puoi anche inserire una foto o disegnare il loro volto. L’intervista può essere un regalo per loro o se vuoi puoi fotografarla e inviarla a Cronache Maceratesi Junior che lunedì la pubblicherà.

Puoi inviarla via mail a junior@cronachemaceratesi.it o via whatsapp al 3313307773.

Tre interviste scelte dalla giuria della redazione di Cronache Maceratesi junior saranno premiate con un laboratorio di giornalismo con i nostri giornalisti e le nostre giornaliste.

Clicca per scaricare l’intervista al nonno

Clicca per scaricare l’intervista alla nonna