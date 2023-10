In occasione della giornata dedicata ai nonni e alle nonne che sanno trasformarsi anche in divertenti babysitter, sempre pronti a coccolare e spendere il loro tempo con i loro nipotini, tra giochi, racconti e tanto altro, i bambini e le bambine della scuola dell’infanzia Helvia Recina di Villa Potenza, a Macerata, hanno deciso di andare a salutare e regalare un sorriso anche ai 30 “nonnini” della Casa di riposo “Betania” di Villa Potenza, per festeggiarli e ringraziarli dell’affetto che sicuramente negli anni passati hanno saputo donare ai loro familiari e ai loro nipotini.

«I nostri alunni e alunne – scrive la scuola – hanno così realizzato nei giorni scorsi un piccolo vasetto di cartoncino, colorato e disegnato con i volti dei loro nonnini, al cui interno hanno incollato un sacchettino pieno di semi di fiori, che si divertiranno a piantare e far crescere nelle prossime settimane con i loro nonni, che – come dice la poesia che hanno imparato – “Sanno regalarmi tanto amore e mi aiutano a crescere bello e forte come un fiore. Ma naturalmente i nostri alunni stamattina non sono voluti andare a mani vuote a trovare questi “Nonnini di tutti” e restando in tema floreale hanno donato a ciascuno di loro un fiore colorato, sempre realizzato, punteggiato ed assemblato dalle loro manine. Un piccolo gesto, un semplice regalo per dimostrare però il grande affetto e rispetto che, abbiamo spiegato loro, bisogna sempre nutrire e far crescere verso chi negli anni si è speso per gli altri».

La visita e la mattinata nella Casa di riposo si è conclusa con una canzoncina che bimbi e bimbe hanno voluto cantare agli ospiti della struttura, tra chi era lì in cortile con loro e chi ha apprezzato la scena affacciato dalla finestra della casa.

Il gentilissimo personale della casa di riposo ha poi offerto a tutti i piccoli ospiti una gustosa merendina, che i bambini e le bambine hanno apprezzato e mangiato, approfittandone anche per scambiare qualche battuta con i nonnini. Una giornata che speriamo sia servita per regalare anche solo un sorriso e risvegliare tanti bei ricordi di momenti vissuti da nonni, Angeli custodi di nipotini ormai divenuti adulti ma a cui sicuramente non hanno mai smesso di volere bene.