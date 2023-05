Ecco le prime concorrenti per il contest “Il superpotere della mia mamma” promosso da Cronache Maceratesi Junior in occasione della festa della mamma che sarà domani, domenica 14 maggio. Il premio del concorso è un buono offerto da Petit Cherie

Il superpotere di Martina, la mamma di Mia Mengoni, Mia Mengoni, classe 2, scuola Quartiere Pace a Macerata, è “essere il ritmo della casa”.

Il superpotere di Martina, mamma di Carlo, classe 2 della scuola quartiere Pace di Macerata è «trasformarti in un t-rex quando ti arrabbi ma poi ti passa».

«Consolarmi e coccolarmi quando sono giù di morale». Questo è il superpotere della mamma di Giulia Formentini, 10 anni, della 4B elementare dell’istituto comprensivo “Sanzio”.

Con questo contest Cronache Maceratesi Junior vuole darti l’opportunità di fare gli auguri alla tua mamma in un modo speciale, svelando appunto il suo superpotere nel contest “Il superpotere della mia mamma”. I partecipanti hanno inviato una riflessione (max 250 parole), una poesia, un disegno, una fotografia o un video che mostrano il superpotere delle mamme via mail a junior@cronachemaceratesi.it o al numero whatsapp 3313307773.

Questo pomeriggio a partire dalle 18 sarà possibile votare tutti i lavori partecipanti sulla pagina Instagram di Cm Junior. Le votazioni si chiuderanno lunedì 15 maggio alle 13.

La pubblicazione che otterrà più voti vincerà un buono acquisto da presentare allo staff di Petite Chérie, la boutique di abbigliamento per bambini e bambine da 0 a 12 anni in corso Cavour a Macerata.

Saranno quindi premiate l’originalità e l’astuzia a non tener segreta la forza della propria mamma, perché adesso i supereroi non hanno più identità segreta.