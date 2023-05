La Yfit stringe una collaborazione con la societá di Serie A femminile campione di Italia di quest’anno: la Roma.

Il presidente delle maceratesi Massimiliano Avallone e i suoi tecnici Stefano De Stephanis (Under 12 nazionale – esordienti), Clyde Torresi e Marina Fiorentini (Under 10 regionale – pulcini) sono soddisfatti per il lavoro svolto negli ultimi anni. sul piano di crescita delle squadre a livello aggregativo, tecnico e personale.

Venerdì, nell’impianto sportivo di Acetosa, si sono svolti due incontri amichevoli terminati 2 – 2 (Under 12). Molti gli applausi dei curiosi, dei genitori romani e dei genitori maceratesi per gli incontri amichevoli, insieme a tutto lo staff tecnico della Roma con a capo la responsabile dei settori giovanili Iole Volpi, che si è complimentata con la Yfit Macerata per il lavoro che sta svolgendo.

La società di Macerata, che ad oggi conta oltre novanta calciatrici tesserate che rappresentano l’intera Provincia e che sta “sfornando” piccole calciatrici convocate sia con i raduni delle rappresentative Marche che della nazionale italiana.