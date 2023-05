Il liceo classico “Leopardi” di Macerata continua a collezionare premi e riconoscimenti per i suoi studenti e studentesse.

Al liceo Classico statale “Vivona”, si è svolta la cerimonia di premiazione per la gara nazionale delle Olimpiadi di lingue classiche. Nella sezione di traduzione e commento dal greco, su 39 partecipanti provenienti da tutta Italia dopo aver superato le selezioni regionali, Emma Brambatti del II D liceo Classico “Leopardi” di Macerata, ha ricevuto il premio per il terzo posto con la sua traduzione di un brano della politica di Aristotele. Soddisfazione della dirigente scolastica Angela Fiorillo, dei docenti e dei compagni di classe, che hanno seguito la cerimonia in diretta streaming.

Tre studentesse della classe IVC del liceo Classico “Leopardi” di Macerata alla cerimonia di premiazione e consegna degli attestati agli autori selezionati per il concorso letterario nazionale “Racconti di libertà 2023″, promosso da Historica Edizioni che si è tenuto il 10 maggio a Palazzo San Carlo ai Catinari (Roma). Hanno ottenuto la pubblicazione dei loro racconti Giulia Folchi Vici D’Acervia (“Odore di libertà”), Diana Procaccini (“Sfogliando lib(e)ri”) ed Elena Vita (“Pezzi di cielo”).

Le tre giovanissimi scrittrici, che hanno riflettuto con particolare sensibilità sul concetto e sul valore della libertà, con collegamenti anche all’attualità, sono state particolarmente apprezzate per la giovane età, essendo state tra le più giovani autrici selezionate per la pubblicazione.