Sai che tutte le mamme hanno un superpotere? Osserva bene la tua: forse ha quello di riuscire a vedere che stai per cadere anche se è girata dall’altra parte e ti prende giusto in tempo, oppure quello di cucinare dolci strabuonissimi o anche quello di riuscire ad addormentarti con una carezza. Sono infiniti i superpoteri delle mamme, basta osservarle un po’. La mamma è una figura simbolica che rappresenta tante cose: rassicurazione, forza e amore e non solo. A novembre uscirà in tutti i cinema italiani il nuovo film firmato Marvel: The Marvels. Un cast prevalentemente al femminile per mettere in risalto la forza e l’universo femminile. Sfatiamo però un mito. Tutte le donne possono essere supereroine. Le donne che vediamo tutti i giorni, dalla maestra alla commessa del supermercato, dalla nonna alla zia, sono donne forti che nella loro vita hanno lottato per qualcosa o per qualcuno. Ovviamente anche la tua mamma.

Domenica 14 maggio sarà la Festa della mamma e Cronache Maceratesi Junior vuole darti l’opportunità di fare gli auguri alla tua mamma in un modo speciale, svelando appunto il suo superpotere nel contest “Il superpotere della mia mamma”. Per partecipare inviaci una riflessione (max 250 parole), una poesia, un disegno, una fotografia o un video che mostrino il superpotere della tua mamma entro sabato 13 maggio alle 15.

Potrai inviare via mail a junior@cronachemaceratesi.it o al numero whatsapp 3313307773.

Tutti i messaggi sarannopubblicati su Cronache Maceratesi Junior e sulla pagina Instagram di Cm Junior in ordine di arrivo. A partire dalle 18 di sabato 13 maggio sarà possibile votare. Le votazioni si chiuderanno lunedì 15 maggio alle 13.

La pubblicazione che otterrà più voti vincerà un buono acquisto da presentare allo staff di Petite Chérie, la boutique di abbigliamento per bambini e bambine da 0 a 12 anni in corso Cavour a Macerata.

Saranno quindi premiate l’originalità e l’astuzia a non tener segreta la forza della propria mamma, perché adesso i supereroi non hanno più identità segreta.