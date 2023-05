Il Campione del Mondo Andrea Lucchetta al Banca Macerata Forum. Venerdì 19 maggio si terrà un evento gratuito per tutti i bambini e le bambine del territorio che avranno l’occasione di incontrare un uno degli atleti più caratteristici del volley. L’ex-centrale veneto Andrea “Lucky” Lucchetta è un membro della Hall of Fame della pallavolo italiana, nonché protagonista della generazione di fenomeni della nazionale italiana con la quale nel 1990 vinse il Campionato del Mondo e il premio di miglior giocatore della competizione. Ha vestito maglie di club importanti come Modena, Milano, Cuneo, conquistando numerosi titoli nazionali e internazionali, quindi dopo il ritiro si è costruito una carriera come commentatore sportivo e personaggio televisivo a tutto tondo.

L’appuntamento è al Banca Macerata Forum, dove insieme ad Andrea Lucchetta si parlerà di inclusione e affettività, inoltre i bambini e le bambine presenti potranno personalmente intervistare il grande campione e farsi una foto con lui al termine dell’incontro, per un’esperienza indimenticabile. Iscrizione- Per poter partecipare è sufficiente inviare una mail con il numero delle persone aderenti a: info@emiliomori.com e info@montalbanovolley.com. Per info: 3334329839. Tutti possono coinvolgere la propria classe o la propria scuola e sarà messo a disposizione del gruppo un pullman della Pallavolo Macerata che raccoglierà i partecipanti per condurli al Banca Macerata Forum.

Il 14 giugno partirà il Camp Estivo della Volley Academy Macerata – Le attività del settore giovanile biancorosso non si fermeranno e anche quest’anno offriranno la possibilità a ragazze e ragazzi di vivere insieme un’esperienza all’insegna del divertimento, del gioco all’aria aperta e dello sport. Dopo i successi delle precedenti edizioni, il Camp Estivo della Volley Academy Macerata cambia sede e si sposta al Campo Sportivo Collevario, in Via Verga, dove giovani dai 5 ai 15 anni si ritroveranno a partire da dalla tre giorni del 14-15-16 giugno, per poi proseguire nelle tre settimane successive, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,30, con la possibilità di rimanere insieme per il pranzo grazie alla collaborazione dell’Osteria Agnese, che si occuperà di fornire i pasti per tutto il corso del Camp.

I giovani iscritti parteciperanno a diverse attività in base alle fasce d’età, dagli esercizi di psicomotricità e ludico motori, a quelli propedeutici alla pallavolo. L’obiettivo è sempre quello di giocare insieme, fare nuove conoscenze e vivere un’estate di sano divertimento. I gruppi saranno seguiti dallo Staff tecnico della Volley Academy Macerata, composto da istruttori certificati, ai quali si aggiungeranno tecnici dedicati a tutte le discipline proposte. Per iscriversi e restare aggiornati su tutte le news ed attività del Camp Estivo biancorosso, basta seguire il sito www.pallavolomacerata.it e le pagine social Facebook e Instagram dell’Academy. Mentre i numeri di telefono di riferimento sono: • Mario – 3381204119 • Lara – 3332515376. La Volley Academy Macerata è pronta ad accogliere ragazze e ragazzi che vogliono passare un’estate insieme, per giocare e divertirsi.