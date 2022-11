A spasso con due asinelle

Secondo importante incontro del progetto percorsi scolastici con i ragazzi e le ragazze dei Licei di Camerino coordinati dalla professoressa Dalila Ragusa. Progetto sostenuto anche dal Comune di Camerino, che lo patrocina insieme all’Unione Montana e ai comuni di Castelraimondo e Pioraco. Una mattinata organizzata nel dettaglio da due degli specialisti dell’associazione Canes et Equos: la dottoressa Monica Kinga Delmanowicz, pedagogista e psicomotricista e l’istruttore cinofilo Enci Claudio Mariani, responsabile delle attività cinofile. La mattinata ha visto i ragazzi e le ragazze impegnati in attività didattiche, motorie e di attivazione sensoriale, affiancati da Ponczek, Zara e Artù, i tre cani che lavorano ad interventi assistiti con animali, è proseguita con il lavoro manuale ed olfattivo, con la manipolazione di sale e di erbe aromatiche che crescono all’interno della struttura specializzata.

Per finire, i ragazzi e le ragazze hanno avuto la possibilità di interagire direttamente con due asinelle, che hanno potuto nutrire e spazzolare e con le quali hanno passeggiato fianco a fianco, stimolando nel tempo l’empatia e la capacità di prendersi cura di un altro essere vivente. Gli studenti e le studentesse sono rimasti entusiasti delle attività praticate. «Abbiamo già potuto apprezzare i primi risultati positivi – fanno sapere le responsabili – di alcuni dei ragazzi con i quali stiamo lavorando, soprattutto nei rapporti con i cani e gli animali. A fronte di ciò abbiamo lasciato che alcuni di loro gestissero un cane in autonomia portandolo a spasso, sotto la nostra vigilanza ma senza la nostra vicinanza, risultati, questi, apprezzabili già dopo poco tempo che aumentano la autostima dei ragazzi stessi. Il progetto prevede altri 3 incontri volti sempre allo sviluppo delle capacità di gestire e prendersi cura “dell’altro”, di acquisire sicurezza e autonomia nella relazione con chi gli sta accanto».