Quando la pet therapy sale in cattedra per migliorare la qualità della vita e svelare la magia del rapporto tra un quattrozampe e l’uomo nascono sorrisi. Sono ripresi per il secondo anno consecutivo gli incontri di formazione relativi alla pet therapy e relazione uomo animale, in collaborazione con i licei Varano di Camerino. L’ultimo incontro si era tenuto il 12 maggio con il secondo incontro ai licei, da quest’ultima esperienza nasce una nuova ed importante collaborazione in sinergia con il dirigente scolastico professor Antonio Cappelli e la referente didattica del progetto professoressa Dalila Ragusa, gli esperti esterni Monika Delmanowicz pedagogista e psicomotricista responsabile per gli I.A.A. e Claudio Mariani istruttore cinofilo Enci di riferimento, fondatori insieme ad altri specialisti e professionisti del settore dell’associazione Canes et Equos aps.

Il progetto inserito nel piano di offerta formativa dei licei Varano di Camerino si articolerà per il momento in cinque incontri, con l’intento di approfondire il supporto con gli interventi assistiti con animali a quei ragazzi e a quelle ragazze che vivono problematiche di natura sociale, comportamentale e di relazione con l’esterno, immergendoli in un mondo fatto di esperienze dirette con la natura, gli animali e di stimolo delle loro capacità personali, in una struttura specifica creata per le loro particolari esigenze. Ieri si è tenuta la prima mattinata del progetto che ha visto impegnati i ragazzi ele ragazze in attività specifiche visive e sensoriali, con gli animali, cavalli, cani, asini, e molti altri della struttura specializzata supportati da Monika Delmanowicz, l’istruttore cinofilo Claudio Mariani e i docenti dei licei di Camerino e alla presenza dell’ assessore alle politiche sociali del Comune di Castelraimondo, Ilenia Cittadini . Esperienza sicuramente positiva considerate le reazioni di gioia dei ragazzi e delle ragazze.