Dieci “fioretti” maceratesi a Terni

Si è svolta domenica a Terni la gara di apertura della stagione agonistica per i ragazzi e le ragazze fino a 14 anni delle Marche, del Lazio, dell’Umbria, e dell’Abruzzo. Oltre 500 i giovani atleti partecipanti alla competizione interregionale in rappresentanza di circa 40 associazioni sportive schermistiche. Sono scese in pedana le giovani promesse del fioretto, della spada e della sciabola che sognano di poter un giorno diventare campioni internazionali.

Macerata Scherma ha onorato la manifestazione con ben 10 fiorettisti in 5 diverse categorie. Sono scesi in pedana con i colori biancorossi Aurora Becerrica, Luna Carnevali, Pietro Ciccarelli, Elena Ciriaco, Giordano Donati, Riccardo Giannandrea, Filippo Savoia, Giorgia Savoia, Pierpaolo Silvetti, Davide Tasso. Tutti si sono mostrati all’altezza dell’impegno, in particolare si sono distinti Giorgia Savoia giunta tredicesima su 48 atlete della categoria Ragazze/Allieve, perdendo l’incontro diretto con Anna Cantarini del Club Scherma Ancona giunta terza nella classifica finale e Giordano Donati al suo esordio nella categoria dei nati nel 2012, classificatosi al decimo posto su 38 contendenti, penalizzato dall’emozione, ma che ha mostrato di possedere già una buona tecnica nonostante abbia solo dieci anni di età.

Ad accompagnare il “plotone” maceratese la maestra Carola Cicconetti e l’istruttore Nicola Santoni, infaticabili nel dare consigli e nell’incitare i ragazzi e le ragazze. Sempre più la Macerata Scherma viene apprezzata dai tecnici presenti e dalla federazione nazionale che le ha recentemente conferito lo “Scudo d’Onore d’Argento”, un prestigioso riconoscimento per la qualità del lavoro svolto che viene assegnato solo a poche associazioni sportive selezionate da un’apposita giuria.