Nuovo sindaco e nuovo consiglio comunale a Mogliano. In realtà sono elezioni un po’ speciali queste perché ad essere eletti sono stati i ragazzi. Fatte le votazioni, ieri, sono stati poi proclamati il sindaco (anzi, la sindaca, perché è stata eletta Sara Pizii) e il consiglio comunale dei ragazzi.

Ne faranno parte Edoardo Nori, Nicola Ferretti, Nicolas Vecchi, Chiara Petrelli, Giulia Vita, Paolo Astolfi, Elisa Persichini, Anna Moglie, Ahad Abdul Hussain, Sofia Sbardellati e Giacomo Verdini. Di sindaca (young) in sindaca, Cecilia Cesetti, prima cittadina di Mogliano ha commentato queste elezioni dedicate ai più giovani: «Mi sorprende sempre l’entusiasmo di questi ragazzi per un progetto che li avvicina alla vita adulta con la consapevolezza dell’importanza della partecipazione diretta nel prendersi cura del nostro paese». Cesetti ha ringraziato sia i ragazzi, che gli insegnati, tra cui «Paolo Corradini che collaborano a questo importante progetto e colgo l’occasione per esprimere a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale congratulazioni al neoeletto sindaco dei ragazzi e a tutti i consiglieri eletti»