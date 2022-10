Se uno di questi giorni e nelle prossime settimane ti capitasse di vedere un olivo, e ti capiterà sicuramente visto che nella nostra provincia è una pianta molto diffusa, alza gli occhi in alto e vedrai che ci sono tantissimi frutti, le olive da cui si estrae il preziosissimo olio. Se non ci sono vuol dire che sono stati già raccolti in questo periodo che è di solito quello della raccolta e della trasformazione in olio.

L’amministrazione comunale di Recanati ha dedicato all’olivo una scheda sintetica. La grafica è di Federica Tarchi, le schede sono curate dalla professoressa e assessora Paola Nicolini in collaborazione con tecnici e professionisti di settore. E’ tra le iniziative della Città amica delle bambine e dei bambini.

Tra le curiosità che trovi nella scheda il fatto che le olive sono inizialmente di colore verde, poi maturano e diventano di colore nero-violaceo. la pianta di olivo può vivere centinaia di anni e che l’olio extravergine di oliva marchigiano ha un livello di acidità molto basso e contiene molti polifenoli, quindi è di ottima qualità.

L’olio viene utilizzato praticamente sempre in cucina ma nella scheda trovi tre ricette specifiche che lo valorizzano in maniera particolare.