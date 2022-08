In questi giorni, girando per la provincia di Macerata, avrai visto sicuramente anche tu tantissimi campi di granturco. Questa coltivazione diffusissima nella nostra zona è anche la base per piatti della tradizione come la polenta. In occasione della 31° Sagra della Polenta in corso in questi giorni nella frazione di Montefiore di Recanati, per far conoscere questa tipicità del nostro territorio, l’amministrazione locale ha dedicato a bambine e bambini una sintetica scheda tecnica per illustrare il granturco e i suoi tanti usi e derivati. Ad esempio il granturco ti piace sicuramente moltissimo quando diventa pop corn, tostato e scoppiettante in padella. Oppure quando lo mangi in corn flakes inzuppati nel latte.

La grafica è di Federica Tarchi, le schede sono curate dalla professoressa e assessora Paola Nicolini in collaborazione con tecnici e professionisti di settore. E’ tra le iniziative della Città amica delle bambine e dei bambini.

Tra le curiosità che si trovano nella scheda anche l’uso delle barbe o capelli che si trovano intorno alla pannocchia. Possono essere messe in acqua calda e bevute come infuso.