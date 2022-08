Non sono semplici giocattoli quelli che vedrai nel gazebo della Croce Verde durante la fiera di San Giuliano a Macerata. Si tratta infatti di una vera e propria Banca del Giocattolo.

La Croce Verde di Macerata, in occasione delle festività del patrono, oltre a garantire il servizio sanitario con propri mezzi e volontari dislocati in ogni angolo della fiera, per la gioia dei bambini e delle bambine maceratesi presenta questa iniziativa. «Otre ad avere un valore sociale ha anche un valore pedagogico, in quanto aiuta soprattutto i più piccoli a capire cosa significa passare dalla “cultura dello scarto” alla “cultura del riuso” perché giocattoli che diversamente andrebbero distrutti o dimenticati in soffitta, trovano un nuovo valore nella solidarietà».

Nel gazebo della Croce Verde in viale Trieste,(davanti al Comune) saranno infatti esposti e ceduti ad offerta giocattoli per i bambini e bambine di ogni età (sanificati e perfettamente funzionanti) donati dai bambini e dalle bambine maceratesi e raccolti dalla Croce Verde in occasione delle ultime festività natalizie.

Per quest’anno il Consiglio Direttivo dell’Associazione ha deciso che il ricavato sarà interamente devoluto all’acquisto di materiale per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Macerata.