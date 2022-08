Bambini e bambini soccorritori e soccorritrici per un giorno. Avverrà domenica 18 settembre in piazza XX Settembre a Civitanova, dalle 10 alle 20. “Croceverdopoli” è l’iniziativa organizzata dalla Croce Verde della città, con il patrocinio del Comune. Come in passato, i piccoli e le piccole partecipanti potranno guidare “mini ambulanze” nel circuito del soccorso, mentre gli operatori illustreranno manovre di soccorso per giovani soccorritori. L’ingresso sarà ad offerta. «Il mondo del soccorso…a portata di bimbo». È lo slogan promosso dalla Croce Verde di Civitanova, che lancia anche l’invito a partecipare: «Bimbi, vi aspettiamo per trasformarvi in soccorritori per un giorno. Vi aspettiamo, non mancate».