Nuova edizione di Racconti Sotto Le Stelle sabato 2 luglio, dalle 21, al parco “Villa Fermani” di Corridonia. Una serata in cui adulti, bambine e bambini potranno lasciarsi condurre nel magico mondo della fantasia, per vivere emozioni che solo la lettura può regalare e chi vorrà potrà continuare poi ad incontrare storie, scegliendo un comodo angolo da condividere con i propri cari.

Ma il viaggio fantastico non finisce qui. Saranno allestite delle comode ed intime postazioni, con zanzariere, plaid e cuscini, per poter leggere in famiglia, a bassa voce, tantissime altre storie scegliendo tra i libri messi a disposizione dall’Associazione EquiLibri di Corridonia.

«L’iniziativa – si legge in una nota degli organizzatori – si inscrive all’interno di un progetto di promozione alla lettura fin dalla prima infanzia, di un progetto culturale che mira ad attuare forme che trasmettono la consuetudine e l’amore verso i libri, e per questo vede il prezioso patrocinio dell’Amministrazione Comunale, che, sempre sensibile a questi temi, sostiene tutte le iniziative organizzate dall’Associazione EquiLibri. Associazione di volontariato impegnata in molti progetti nelle scuole del territorio e con le istituzioni ed associazioni della provincia».

I bambini e le bambine potranno assistere ad una simpatica e divertente rappresentazione, ideata e diretta dall’esperto di teatro Franco Bury.

Fiabe classiche si intrecciano con storie fantasiose impersonate da piccoli attori che si mettono in gioco, con tanto divertimento!

L’ideazione, la realizzazione e la rappresentazione scaturisce naturalmente dal fantastico mondo dei libri e ciò dimostra la forza e la possibilità che essi hanno ed il coinvolgimento che suscitano nei bambini e nei ragazzi. L’ evento è gratuito e ad ingresso libero.