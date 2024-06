Festeggiano un doppio traguardo i 23 alunni e alunne della classe 5° della scuola primaria “E. Medi” di Macerata: concludono brillantemente il loro percorso di prima istruzione, 5 anni bellissimi, e realizzano il sogno di pubblicare un libro tutto loro, “Il Piantastorie”, edito dalla casa editrice maceratese Seri Editore. Hanno scritto, ispirati dal testo “Il faggio per me” di Alessandro Riccioni, 23 racconti dedicati alle piante, rovesciando la prospettiva della narrazione: sono proprio le piante che parlano dei bambini e delle bambine. E come le piante, anche gli alunni e le alunne sono cresciuti in questi cinque anni, ciascuno con il proprio passo, a volte veloce, a volte più lento.

«Hanno imparato a leggere e scrivere nonostante la Dad imposta dal Covid – si legge in una nota dei genitori – hanno mantenuto la distanza fisica, ma mai quella affettiva, si sono aiutati e sostenuti nell’affrontare le prove Invalsi e l’esame Cambridge, hanno cantato allo Sferisterio, hanno visitato le Marche e non solo, accompagnati dalle maestre. La tenacia e l’impegno dimostrati li ha condotti al traguardo della scuola primaria, sull’esempio degli atleti Ndiaga Dieng e Ulderico Lambertucci che hanno incontrato a scuola.

Hanno dimostrato che la ricchezza che ognuno porta dentro ha il proprio tempo di sviluppo e le maestre li hanno affiancati e stimolati con gioia e passione. Ora sono pronti per affrontare un nuovo percorso di istruzione e a loro vanno i nostri più cari auguri affinché, secondo le parole di Martin Luther King, “ siano sempre e comunque il meglio di qualunque cosa siano”».

Sono Aurora Capradossi, Tommaso carucci, Diego Crescimbeni, Mattia Di Paolo, Mariama Dalanda Diallo, Matilde Forconi, Michelangelo Franco, Matteo Guarnieri, Ludovica Lambertucci, Angelica Latini, Riccardo Mattioli, Agnese Menichelli, Giada Meschini, Zoe Micozzi, Alice orlandi, Diego Pisani, Alessio Rocchetti, Camilla Sacchetti, Sebastiano Serantoni, Nicola Serrani, Antita Sparvoli e Elia Tsopgni Ndongmo. Con loro le maestre Paola Seri Paola di italiano, Federica Cerquetella di matematica e Martina Giorgetti di corpo e movimento.