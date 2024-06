Giochi della Gioventù per la primaria in versione sperimentale lunedì al Banca Macerata Forum – palasport di Fontescodella a Macerata. Il progetto, dal prossimo anno scolastico, dovrebbe coinvolgere nell’esperienza sportiva tutti gli alunni e gli alunni delle scuole primarie e secondarie.

«In questo gioioso contesto- scrive la scuola – una selezione di studenti del Progetto sport dell’Ite “Gentili” ha svolto il ruolo di aiutanti-arbitri; i bambini e le bambine delle classi quarte e quinte che hanno partecipato alla manifestazione, sono stati impegnati in un’attività ludico/motoria di Volley S3 adattato e facilitato per permettere l’inclusione e la partecipazione di tutti gli alunni e alunne di qualsiasi livello e abilità. Sono state svolte anche attività formative sul tema della salvaguardia ambientale con la collaborazione della sezione Forestale dei Carabinieri e sull’importanza dei prodotti naturali del territorio per una sana alimentazione grazie alla collaborazione della Coldiretti».

Hanno partecipato circa 120 bambini e bambine della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Sanzio” di Potenza Picena, dell I.C. “Sant’Agostino” di Civitanova, dell’ I.C. “Enrico Fermi” di Macerata e dell’I.C. “Paladini” di Treia. L’attività, realizzata con il supporto della Federazione italiana pallavolo, è stata coordinata dagli insegnanti di scienze motorie e sportive Francesco Bernetti del “Gentili” e Francesco del Gobbo. «Una mattinata all’insegna del gioco e del divertimento – prosegue la scuola – in cui tutti i bambini hanno potuto sperimentare il Volley S3 in un clima di gioia e di fair play. La dirigente scolastica del “Gentili” Alessandra Gattari ha sottolineato la valenza dell’esperienza effettuata dai suoi studenti che hanno sperimentato competenze relazionali e di responsabilità estremamente delicate e complesse».