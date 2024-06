Più di 130 alunni e alunne dell’Istituto comprensivo di Colmurano hanno partecipato all’iniziativa “Passaporto della Solidarietà” promossa dalla scuola per sensibilizzare gli studenti e le famiglie su progetti di solidarietà sociale.

Nello specifico le scuole primarie di Urbisaglia B. Belloni e “De Amicis” di Colmurano il 29 e 30 maggio hanno deciso di sostenere Anffas Macerata e il progetto vacanza dei ragazzi e delle ragazze ospiti delle Comunità Alloggio che anche grazie alla somma raccolta potranno partire questa estate per un soggiorno al mare.

I bambini e le bambine hanno scelto di fare uno o più giri di campo. Per ogni giro i genitori hanno versato una quota. Alunni e alunne sono scesi in campo, impegnandosi a fare più giri possibili, visto l’obiettivo importante e grazie alla loro partecipazione alla corsa hanno raccolto al termine delle due mattinate ben 2.327 euro.

«Un grazie sentito alle scuole, alle maestre, ai bambini ed alle loro famiglie – commenta il Presidente di Anffas Marco Scarponi – per il contributo devoluto a sostegno dei nostri progetti ma soprattutto per il significato dell’iniziativa, concreta testimonianza che esistono le buone prassi per l’inclusione sociale di tutti e la scuola in questo può essere davvero un campo di sperimentazione prezioso».