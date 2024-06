Una giornata speciale per i bambini e le bambine del Nido comunale Gian Burrasca di Macerata che mercoledì hanno visitato la Croce Verde di Macerata.

«Siamo stati accolti con calore ed entusiasmo – raccontano le insegnanti – da tutti i volontari e dal vicepresidente Aldo Tiburzi che ha sottolineato il fatto che siamo il primo nido a visitare la loro sede perché di solito ospitano gradi superiori di scuola.

Questa scelta è stata fatta in quanto legata al nostro progetto annuale che quest’anno era incentrato sulla partecipazione concreta delle famiglie alla vita del nido.

Abbiamo coinvolto le famiglie in diverse esperienze con i loro bambini e insieme abbiamo organizzato questa uscita».

I volontari e le volontarie hanno fatto salire i bambini e le bambine sull’ambulanza, suonato la sirena, mostrato loro gli strumenti utilizzati durante il soccorso, il tutto con estrema professionalità e gentilezza mettendosi ad “altezza di bambino”.

«I nostri piccoli e le nostre piccole erano curiosi e molto contenti. Questo meraviglioso pomeriggio si è concluso con una merenda tutti insieme nel giardino del Sasso d’Italia. Tutto il personale del Nido Gian Burrasca ringrazia la Croce Verde per aver reso speciale e unica questa piccola “gita” e tutte le nostre fantastiche famiglie che collaborano con noi ogni giorno per il benessere dei propri bambini e delle proprie bambine».