Un altro podio pesante per l’Academy Volley Lube, con la squadra U15 di Federico Belardinelli che oggi a Schio ha chiuso le Finali Nazionali da vice campione d’Italia di categoria cedendo solo al tie break contro la Desio Volley Brianza. Premi individuali per Matia Penna, riconosciuto miglior attaccante della manifestazione, e Nico Pasqualini, nominato miglior centrale delle Finali.

Dopo un percorso lineare nella prima fase, con primo posto nel Girone grazie ai successi da tre punti contro Bologna e Catania, coronati dalla ciliegina al tie break contro Sant’Anna, i biancorossi hanno lottato con il coltello tra i denti negli scontri diretti. Successo netto nei Quarti contro Roma, impresa al fotofinish dopo una rimonta monstre da 0-2 nella durissima Semifinale contro Padova. Rimasti a 19 e a 13 nei primi due set, i Lubini sono riusciti a rialzarsi vincendo 25-20, 28-26 e 15-13 i restanti parziali e guadagnandosi la Finalissima contro Desio, a sua volta protagonista di una rimonta da 0-2 contro Brugherio. Molto combattuta la resa dei conti tra marchigiani e lombardi, con Civitanova in difficoltà nel primo (18-25) e terzo set (22-25), ma abile nell’acciuffare per due volte i rivali nel secondo (25-23) e nel quarto (25-17). Fatale sul 9-10 al tie break l’allungo degli avversari in volata (10-15).

Atleti Cucine Lube Civitanova U15: Alessandro Borracci, Tommaso Bucciarelli, Mattia Ficcadenti, Filippo Laraia, Riccardo Mazzuferi, Leonardo Mercuri, Nicolò Orazi, Nico Pasqualini (miglior centrale d’Italia), Mattia Penna (premiato miglior attaccante d’Italia), Andrea Pomarico, Edoardo Sagripanti, Federico Spinucci, Matteo Talevi. Head coach: Gianni Rosichini. Assistant coach: Matteo Pastocchi e Donato Di Ruvo. Dirigente accompagnatore: Andrea Mazzuferi

Piazzamento nazionale anche per la Cucine Lube Civitanova alla Del Monte® Junior League di Bologna. Gli uomini di Gianni Rosichini hanno vinto con il massimo scarto la Finalina per il 7° posto contro Cisterna. Un risultato che proietta comunque l’Academy tra i migliori vivai italiani, visto e considerato anche i risultati positivi nelle altre categorie. Fonte di rammarico, però, è aver affrontato un Girone affollato da corazzate, con Valsa Group Modena, Gamma Chimica Brugherio e Mint Vero Volley Monza capaci di giocare a un livello altissimo contro la formazione cuciniera, che si è consolata con una prova molto positiva per il settimo posto contro i pari età pontini.

Atleti Cucine Lube Civitanova U20: Ionut Ambrose, Marco Baldoni, Giuseppe Bonanni, Gianluca Cremoni, Francesco Giacomini, Filippo Melonari, Michele Menchi, Gaetano Penna, Davide Raccosta, Marco Stambuco, Francesco Stella, Francesco Vecchietti. Head coach: Federico Belardinelli. Assistant coach: Alessandro Paparoni. Fisioterapista: Tommaso Pagnanelli. Preparatore atletico: Andrea Angeletti. Dirigente accompagnatore: Massimiliano Montecchiari.