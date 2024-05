Giochi Matematici, Tommaso Fadi della classe 2D della scuola secondaria del I.C. “E. Fermi” ha partecipato alla finale nazionale dei Giochi matematici all’Università Bocconi di Milano.

Tommaso, dopo aver superato il 23 febbraio i quarti di finale e dopo essersi classificato quarto alle semifinali all’ Università di Camerino, si è potuto confrontare nella risoluzione di quesiti logico-matematici a livello nazionale con gli alunni e le alunne di tutta Italia per la categoria C1 (classi 1^ e 2^ delle scuole secondarie di primo grado).

Numerosi sono stati gli studenti e le studentesse dell’I.C. E. Fermi che hanno gareggiato fin dalle prime selezioni online, una trentina sono arrivati alle semifinali che si sono tenute al liceo scientifico “Costanza Varano” di Camerino a marzo

«I Giochi Matematici – scrive la scuola – sono delle competizioni matematiche che per essere affrontate non necessitano la conoscenza di teoremi particolarmente impegnativi o di formule troppo complicate, ma di certo occorrono capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione utile a capire che un problema apparentemente difficile è in realtà più semplice di quello che si poteva prevedere».