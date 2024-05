Alternanza scuola lavoro con la polizia municipale. E’ l’esperienza che sta vivendo Filippo Buratti, uno studente dell’Istituto di istruzione superiore Liceo scientifico “Francesco Filelfo” di Tolentino, iscritto al quarto anno.

Il Comando della polizia locale Città di San Severino, diretto dal sostituto commissario Adriano Bizzarri, ha infatti aperto le porte alla formazione. Buratti sarà impegnato, per un periodo di 3 settimane, in uno stage di alternanza scuola lavoro durante il quale si occuperà di attività di front office, gestione permessi sosta e pratiche amministrative in affiancamento all’istruttore amministrativo Mauro Marinelli e al comandante Bizzarri.

Lo studente aveva espresso il desiderio di potersi avvicinare al mondo della polizia locale e l’amministrazione comunale ed il comandante hanno accettato di buon grado la proposta del giovane studente al fine di far avvicinare i giovani a questa particolare attività lavorativa di servizio pubblico. Altra novità per il Comando è l’arrivo del sostituto commissario Erika Porcarelli, neo assunta dal Comune di Apiro che da poco ha indossato la divisa della polizia Locale, la quale effettuerà un periodo in affiancamento ai colleghi settempedani al fine di svolgere un periodo di training operativo a favore ed in supporto ed in collaborazione con Comune di Apiro. Nel mese di aprile le Giunte comunali di Apiro e di San Severino hanno firmato un accordo di collaborazione temporanea.