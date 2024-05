Lo scrittore Michael Lacey Freeman, autore dei libri “Egghead” ed “Egghead the movie”, ha incontrato nei giorni scorsi gli studenti e le studentesse delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “De Magistris” di Caldarola, nella Biblioteca Comunale di Belforte del Chienti. Gli studenti e le studentesse hanno letto i libri in lingua inglese.

Nel libro “Egghead” l’autore racconta vicende realmente accadutegli durante gli anni della scuola, quando i compagni di classe lo evitavano e lo prendevano in giro chiamandolo appunto “Egghead” (Testa d’Uovo). Il protagonista, Michael, alter ego dello scrittore stesso, riesce, grazie alle sue capacità e ad alcune persone che lo sostengono e lo valorizzano, ad uscire dal suo isolamento e a comprendere che chi lo disprezza in realtà non lo conosce, e il suo disprezzo quindi non conta, non può ferirlo. Egli quindi, pian piano riesce a seguire un suo percorso di vita che lo porta ad aumentare la sua autostima e la sua fiducia in se stesso. Anche nel libro successivo, “Egghead the movie”, viene trattato lo stesso problema, visto dal punto di vista della figlia del protagonista del libro precedente e attualizzato attraverso il ruolo giocato dai social networks in quello che viene definito, appunto, cyberbullismo.

«L’autore – si legge in una nota della scuola – ha parlato a cuore aperto con gli studenti, rivelando le umiliazioni subite da ragazzo, ma anche le strategie con le quali è riuscito a superare le sue difficoltà. Gli studenti hanno riferito che l’incontro si è rivelato molto educativo ed interessante, sia per la tematica trattata, molto attuale e sentita dai ragazzi di oggi, sia perché essendosi tenuto in lingua inglese, ha rappresentato per loro un’opportunità per mettersi alla prova con la comprensione della lingua. Con soddisfazione si sono resi conto di essere riusciti a comprendere il discorso senza particolari ostacoli.

Lo scrittore e storyteller ha risposto alle tante domande degli studenti e questi ultimi hanno molto apprezzato il modo affabile con cui egli ha raccontato le sue vicende e li ha incoraggiati a non lasciarsi mai abbattere dallo sconforto se vittime di bulli.

Ringraziamo l’autore, Michael Lacey Freeman, per la sua grande disponibilità e il prof. Elio Carfagna, responsabile della Biblioteca Comunale di Belforte del Chienti per aver reso più ricca la collezione di libri della biblioteca attraverso l’acquisto di molte copie in lingua inglese dei libri “Egghead” e “Egghead the movie” e per la sua collaborazione alla realizzazione dell’evento».