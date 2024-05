Maria Sole Fabbracci, 9 anni, e Matilde Carestia, 15 anni, di Potenza Picena si sono fatte apprezzare domenica a Campello Sul Clitunno al Concorso musicale internazionale “Premio Lizori”.

Le due giovani allieve del maestro Samuele Travaglini si sono esibite davanti alla giuria nel castello di Pissignano. Dopo il plauso della stessa sono arrivate le premiazioni per le rispettive categorie: Maria Sole Fabbracci ha ottenuto il primo posto, Matilde Carestia il secondo. Si torna a studiare per preparare l’esibizione che le due promesse terranno in occasione della 3° edizione di “Pianoforte al Tramonto” il 18 agosto al Belvedere Pincio di Potenza Picena.