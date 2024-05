Un altro incontro con l’autore per il liceo scientifico “G.Galilei” di Macerata, in occasione de Il Maggio dei Libri promosso dal @CentroperilLibroelaLettura. Ospite d’eccezione nei giorni scorsi lo scrittore Adrian Bravi, autore del romanzo “Adelaida” (@Nutrimenti), candidato al Premio Strega e al Premio Campiello.

All’incontro, organizzato dalla professoressa Stefania Monteverde docente coordinatrice della Biblioteca Succursale, hanno partecipato 30 studenti e studentesse del team biblioteca e alcuni dei docenti bibliotecari nella sede della biblioteca succursale.

Con la guida dello scrittore, i presenti si sono mossi alla scoperta del romanzo, “Adelaida” e della sua protagonista, Adelaida Gigli, una figura femminile iconica dell’Argentina del secolo scorso, romanzo appassionato e vivo, che grida a gran voce contro ogni forma di dittatura e censura. Studenti e studentesse hanno potuto dialogare con Adrian Bravi in un clima intimo e informale, che ha molto facilitato il confronto e ha dato un forte stimolo all’amore per la lettura e al senso civico.

Per ringraziare lo scrittore della sua disponibilità all’incontro con la scuola, sono intervenute anche la collaboratrice della dirigente scolastica Serenella Pagnanini e le docenti Federica Sargolini e Valentina Savojardo.