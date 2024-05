Oggi, 27 maggio, ricorre il 33° anniversario della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta il 27 maggio del 1991 con la legge n.176.

Per l’occasione il Consiglio dei bambini e delle bambine di Macerata ha creato dei manifesti in cui sono stati riportati i loro desideri e quelle che sono le loro idee di città, e li hanno affissi, come opera di sensibilizzazione nei confronti degli amministratori locali, nella sala consiliare del Municipio, in piazza della Libertà, dove oggi pomeriggio si riunirà il Consiglio comunale.

«Un gesto simbolico – scrive il Comune – ma importante da parte dei bambini finalizzato a ricordare il ruolo fondamentale che i Comuni sono chiamati a svolgere affinché l’attuazione dei diritti dell’infanzia e l’adolescenza non rimanga solo un proposito, ma trovi concretezza nelle politiche locali, attraverso una programmazione che traduca i principi della Convenzione Onu in strategie, azioni e interventi».