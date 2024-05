Grande interesse e partecipazione emotiva della classe 4M del liceo scientifico “Galileo Galilei” all’Incontro con l’autore promosso nell’ambito del Progetto Biblioteca dalla docente Giuseppina Capodaglio.

Raccolti nella Biblioteca della sede centrale del liceo in via Manzoni, gli studenti e le studentesse hanno intervistato Maria Laura Rosati, affermata medico dermatologo, scrittrice del romanzo “Dispassione”, edito da Liberilibri , selezionato al premio Campiello nel 2021.

È proprio la passione per la scrittura, dunque, ad aver favorito il ritorno a scuola della dottoressa, peraltro già premiata dal Galilei come ex studentessa d’eccezione nella serata del 16 dicembre 2023 a teatro Lauro Rossi, insieme ad altri prestigiosi ex allievi ed allieve del liceo, durante le celebrazioni dei 100 anni della scuola.

Nelle prime ore della mattina di lunedì 20 Maria Laura Rosati ha catturato l’attenzione degli studenti rispondendo alle numerose domande che le hanno rivolto dopo la lettura del Suo romanzo più noto, “Dispassione”.

In biblioteca la dottoressa ha espresso tutto il suo amore per la scrittura, che «è la diretta conseguenza del grande trasporto per la lettura, manifestatosi in me sin da bambina»; con queste parole, dirigendosi verso le vetrine aperte della Biblioteca, ha sfilato tutte quelle opere classiche a cui è affezionata, complimentandosi con la ricchezza dei volumi presenti a scuola ed invitando gli studenti a far buon uso di quel tesoro. Poco abituati a maneggiare volumi cartacei, molto più abili con i libri virtuali, gli studenti sono rimasti affascinati dalla lezione della Rosati, dal garbo e dalla determinazione della dottoressa a coinvolgerli nella lettura.

Giuseppina Capodaglio ha ringraziato calorosamente Maria Laura Rosati per aver accolto l’invito a scuola e per aver messo la sua esperienza a disposizione della classe. Non è mancato un momento di saluto con la dirigente scolastica Roberta Ciampechini che si è complimentata con l’iniziativa, volta alla valorizzazione della lettura negli spazi della Biblioteca scolastica.